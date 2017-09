‘Caçada’ por moto furtada mobiliza até helicóptero

Um jovem de 18 anos foi preso no final da manhã desta quinta-feira no Jardim dos Lírios, em Americana, com uma moto furtada. Sua captura mobilizou diversas equipes da PM (Polícia Militar), incluindo o helicóptero Águia, que havia acabado de fazer um voo de exibição durante o desfile de 7 de setembro, no CCL (Centro de Cultura e Lazer), localizado na Avenida Brasil. A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário.

Conforme informações da Polícia Militar, as equipes haviam participado do desfile e faziam patrulhamento nas imediações da Avenida Brasil – para coibir furtos de veículos estacionados para o evento – quando receberam a informação de que um rapaz estava circulando pelo Jardim dos Lírios com uma moto, e que o veículo possivelmente era furtado.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Tomamos conhecimento do fato e iniciamos o patrulhamento. Foi avistada a moto a uma distância, e o suspeito fugiu em alta velocidade. Iniciamos o acompanhamento, com apoio do Águia, e quando ele observou que não teria como fugir, abandonou a moto e fugiu a pé e foi abordado pela equipe”, relatou ao LIBERAL um dos policiais que participou da ocorrência.