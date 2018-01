Briga acaba em golpes de facão no São Manoel

Foto: Divulgação - Polícia Militar

Uma briga entre vizinhos no bairro São Manoel, em Americana, terminou com um homem ferido a golpes de facão, na noite de sexta-feira. O desentendimento começou quando a vítima, L. S. L., de 55 anos, jogou uma lata de cerveja vazia no quintal de R.A.V., 57. Ambos foram levados para atendimento no Hospital Municipal de Americana “Dr. Waldemar Tebaldi” e liberados em seguida.

Eram pouco mais de 20h, quando L. decidiu se desfazer da latinha da cerveja que bebia simplesmente jogando por cima do muro. A lata caiu no quintal de seu vizinho, que disse ter ouvido o barulho e se irritado com a atitude. O vizinho disse ainda que L. o teria xingado quando questionado do motivo de tal ação.

Com os ânimos alterados, R. teria invadido a residência de L. com um facão em mãos a fim de “assustar” a vítima. Segundo ele, a intenção era bater no vizinho com a lateral do facão, sem provocar cortes – o que não aconteceu. A vítima teve ferimentos leves no braço e no tórax.