Branca e amarela lideram as vendas para a passagem da virada do ano

As vitrines das lojas do Centro de Americana já estão preparadas para as compras da virada do ano e as cores predominantes são os tradicionais branco e amarelo. Para os lojistas, muita gente está querendo melhorar a situação econômica em meio à crise e optando pelo amarelo, cor que, segundo a crença popular, atrai dinheiro para o ano novo. Além disso, itens básicos e que podem ser usados no restante dos meses também estão chamando a atenção.

Proprietária de uma loja de roupas, Ivone Nunccio contou que os clientes estão dando preferência a itens em promoção, principalmente na cor branca. “Por causa da crise, o pessoal está buscando peças básicas e que possam usar em outras ocasiões. Mas o que dá para perceber é que em relação a dezembro do ano passado as vendas caíram uns 15%. Muitas pessoas saíram para viajar e tem pouca gente na cidade”, avaliou Ivone.

Gerente de um estabelecimento que vende peças íntimas, Elizabett Batistela explicou que as peças com maior saída este ano são nas cores amarelas e brancas. Em alguns anos, segundo a profissional, estavam em alta o azul e o rosa. Desde a semana passada, as cuecas amarelas acabaram na loja. Para sutiãs e calcinhas nessas cores, a gerente optou por reforçar o estoque, já que esses itens costumam faltar nas últimas horas antes do ano novo. “Não é tudo mundo que tem o costume de passar com roupas íntimas coloridas, mas a tradição é de usar roupa nova. O preto, por exemplo, está vendendo bastante e até estranhei porque saiu mais até do que vermelho e rosa”, explicou.

A dona de casa Suzi Camargo foi às compras no Centro de Americana na tarde desta quarta-feira e escolheu um biquíni pink para usar no final de semana da virada. Na meia-noite, contudo, estará usando branco e amarelo, cores que ela não abre mão. “Para mim essas cores trouxeram sorte esse ano. Mas mesmo usando amarelo, se não trabalhar, não ganha dinheiro”, contou.