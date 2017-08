Bosque das Nascentes vive situação de abandono

O Bosque das Nascentes, principal espaço público de lazer do bairro Antônio Zanaga, está prestes a completar 20 anos. Mas não existe motivo nenhum para comemoração. O parque – que no passado foi ponto de encontro disputado, com shows e exposições artísticas – hoje é o retrato do completo abandono. A manutenção é precária e o lixo está amontoado por todo canto. O playground foi soterrado pelo barro que desceu com a enxurrada. Os bebedouros de água mineral estão desativados porque as tubulações foram arrebentadas. A porta do banheiro foi arrancada.

A convite de moradores do bairro, a reportagem do Grupo Liberal passou a tarde desta quarta no bosque. Na época em que foi inaugurado, em 1998, a paisagem era deslumbrante: mata fechada, canteiros gramados, alamedas impecáveis, áreas para piquenique. Mas o tempo foi cruel. E a administração regional, sediada nó próprio bairro, foi incapaz de zelar pelo patrimônio. Hoje, a absoluta falta de segurança espanta os frequentadores.

A própria guarita da portaria foi construída como posto avançado da Gama (Guarda Municipal de Americana). Mas isso se limita à inscrição na fachada. Na prática, não existe ronda preventiva interna. A gleba é invadida por usuários de droga, a qualquer hora. Depois que anoitece, andar por aquelas alamedas esburacadas é uma aventura. O número de postes é irrisório e o parque tomado pela escuridão.