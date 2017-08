Bombeiros controlam incêndio em chaminé de indústria têxtil

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros controlou um princípio de incêndio em indústria têxtil no início da madrugada desta sexta-feira (11), em Americana. De acordo com informações da corporação, o fogo foi registrado na chaminé da empresa Jolitex, localizada no centro da cidade, por volta das 23h40.

Os bombeiros contaram com apoio dos brigadistas da empresa para apagar o fogo e atuaram durante a madrugada no monitoramento do espaço para que as chamas não voltassem a atingir a chaminé, nem se alastrassem pela indústria.

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido no incêndio, havendo apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros de Americana deixou o local por volta das 4h30 desta sexta-feira. No total, 10 bombeiros atuaram na ocorrência.