Bolões ganham a preferência dos apostadores

Para quem sonha em ser milionário, uma aposta sozinha na Mega-Sena da Virada representa uma gota no oceano no meio de outras 50 milhões. O prêmio, que neste ano será de R$ 225 milhões, no entanto, não desanima os apostadores.

A solução para esta balança, segundo os gerentes de loterias de Americana, tem sido as apostas em conjunto – os chamados bolões particulares, modalidade que cresce neste período com a organização de grupos familiares, amigos e colegas de trabalho. As apostas podem ser feitas até as 14 horas deste sábado.

Para quem joga seis números, o valor da aposta é de R$ 3,5. Já o Bolão Caixa, que é a aposta feita em grupo, tem o valor mínimo de R$ 10. O sorteio será neste sábado a partir das 20 horas. Foto: Dener Chimeli / O Liberal

“Nesta semana mesmo fiz um bolão de R$ 8 mil. Eram 100 funcionários de uma empresa que se juntaram e emiti um recibo para cada um”, explicou a gerente de uma lotérica no Centro de Americana, Kenia Alves.

“Geralmente vem um ou dois de cada bolão para fazer o pagamento, mas nesta nova modalidade da Caixa, cada apostador fica com uma cópia e pode sacar o prêmio individualmente. Não tem mais essa de uma pessoa só ficar responsável por repartir o prêmio” garantiu.

Atrativas, as chances para os adeptos aos bolões são bem maiores. Para os que conseguem juntar mais de R$ 1,6 mil para as apostas as chances sobem para uma em 108,3 mil. O maior número possível de aposta são 15 dezenas, um investimento superior a R$ 17,5 mil que aumenta as chances para uma em dez mil.

“A Mega da Virada não é um prêmio normal, corriqueiro. Até quem não joga acaba fazendo sua aposta nesta data. Por isso ficou muito comum o pessoal se juntar para aumentar as chances. No ano passado mesmo saiu uma quina aqui para um bolão de 12 pessoas. Eu lembro que um deles era do Paraná e sacou o dinheiro lá mesmo. Deu R$ 146 mil para cada”, lembra Kenia.

Responsável por duas lotéricas em Americana, Breila Fernanda Teixeira diz que os bolões, tanto particulares quanto os oferecidos pelas instituições, já chegam ao mesmo patamar de vendas do que os jogos individuais.

“Lógico que ainda vemos muitas pessoas que não estão dispostas a dividir o prêmio e esperam ganhar sozinhas, mas hoje eu já posso dizer que vendemos a mesma quantidade de bolões do que jogos únicos”, explicou. “Em geral são jogadores fixos que organizam os jogos de final de ano em empresas e repartições públicas. Nesta semana mesmo eu fiz um jogo de R$ 3 mil por pessoa”, revelou.

Familiar

A probabilidade maior de ganhar o prêmio motivou o técnico em eletrônica Gerson Capucci a participar de um bolão familiar. Ele conta que rotineiramente possui um grupo de colegas de empresa, que faz as apostas semanais.

“Já chegamos a ganhar duas quadras, mas este ano também fiz um bolão na família, com o meu cunhado organizando”, explicou. Sete pessoas de juntaram e contribuíram com R$ 35 cada. “É uma forma da gente brincar e interagir. A gente imagina o que faria com o prêmio só. Alguns falam em ajudar o restante da família, outros em dar uma volta ao mundo ou comprar propriedades”, riu.

“Mas o que fez a gente ficar mais empolgado mesmo foi aquela Mega-Sena que saiu para Santa Bárbara d’Oeste. Se alguém da cidade conseguiu, por que a gente não?”, brincou.