Biometria eleitoral já levou 31,6 mil aos cartórios de Americana

Foto: Dani Valente - ASCOM FASEPA

Americana já realizou o cadastro biométrico de 18% dos 176 mil eleitores da cidade. Até agora, a regularização com coleta das digitais e foto foi feita por 31,6 mil eleitores. O prazo estabelecido para o cadastro em Americana vai até dia 5 dezembro. Se não cumprir a determinação até lá, o eleitor será notificado para fazer a revisão obrigatória da documentação.

De acordo com Márcio Uchida, chefe do Cartório da 158ª Zona Eleitoral e porta-voz da Justiça Eleitoral em Americana, se não coletar dados, o cidadão perderá o direito de votar. Além disso, não poderá se inscrever em concursos públicos, assumir cargos ou funções em qualquer esfera de governo, obter empréstimos em caixas econômicas federais ou estaduais, nem receber salários (quando servidor). Pode ocorrer inclusive a suspensão de benefícios como os pagos pelo INSS.

Em números efetivos, pouco mais de 31,6 mil eleitores já compareceram aos cartórios da cidade para execução do cadastro biométrico. Está em dia com suas obrigações um em cada grupo de 5,5 eleitores. No começo de outubro, a proporção era de um para cada grupo de 7 eleitores.