Bebê nasce dentro de bar no Antonio Zanaga

Foto: Soldado Fabiano / Divulgação

Dois soldados da 1ª companhia da Polícia Militar de Americana ajudaram a vir ao mundo Elizabeth Cristina Mariano Canuto na manhã desta terça-feira (10). A mãe da criança estava no bar de seu marido, na Avenida Cecília Meireles, no Antonio Zanaga, quando começou a sentir contrações. Os vizinhos avistaram os policiais e os chamaram. A criança levou cerca de cinco minutos para nascer e o parto contou com o auxílio dos soldados. Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Segundo o soldado Fabiano, a mãe da bebê, Sheila Regina Mariano, de 26 anos, havia sido liberada na manhã desta terça do Hospital Municipal por não ter apresentado dilatação. O soldado Slompo, que participou do parto, contou que há cerca de cinco anos já havia assistido a um nascimento. A pequena Elizabeth é o terceiro filho do casal, que reside no Zanaga.

