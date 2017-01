Bebê de apenas 45 dias morre após amamentação em Americana

Uma bebê de 45 dias morreu na madrugada desta terça-feira, no bairro Morada do Sol, em Americana, após ser amamentada pela mãe, uma jovem de 19 anos. A criança, Sophia Anastacia Santos Oliveira, chegou a ser levada para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu. A suspeita é de que ela tenha se afogado ou aspirado o leite materno. O velório da criança ocorre até as 17h, hora do enterro, no Cemitério da Saudade, em Americana.

Conforme informações do registro da ocorrência na Polícia Civil, a mãe relatou que acordou por volta das 2h30 para amamentar e em seguida colocou a filha de volta ao berço para dormir. Mais tarde, por volta das 3h30, a jovem levantou novamente e foi ver a filha, quando percebeu que a menina estava com sangramento nas narinas e sem respiração.

LEIA TAMBÉM: Omar anuncia trocas no primeiro escalão da prefeitura

A mãe tentou fazer massagem cardíaca na menina e respiração “boca a boca”, mas não conseguiu reanimar a criança. A jovem e o pai, que também tem 19 anos, levaram a menina até o Hospital Municipal, onde os médicos tentaram reanimá-la por cerca de uma 1h. Por volta das 5h, no entanto, foi confirmado o óbito da bebê. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para passar por exame necroscópico.

Essa é a segunda morte de bebês na cidade em apenas quatro dias em Americana, já que no último sábado, uma criança de apenas 21 dias morreu em uma residência no bairro Fazendinha, na região da Praia dos Namorados. O caso será apurado pela Polícia Civil, cujo registro apontou que o serviço de ambulância de Americana foi acionado pela própria família, pouco depois das 8h do sábado. A mãe do bebê disse aos profissionais que amamentou o filho por volta de 3h e o colocou novamente para dormir. Pela manhã, os pais perceberam que havia algum problema com o filho e acionaram os médicos, mas a morte foi constatada ainda na casa da família.