Basílica de Americana inaugura réplica do Cristo Redentor

A Basília Santuário de Santo Antônio de Pádua, em Americana, recebeu na manhã deste domingo (27) uma réplica oficial da estátua do Cristo Redentor, localizada no Corcovado, no Rio de Janeiro. O evento aconteceu após uma celebração especial na Basílica e reuniu centenas de fiéis, além de personalidades políticas e religiosas.

A missa foi presidida pelo arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani João Tempesta, e contou com a presença do padre Leandro Ricardo, reitor Basília de Santo Antônio de Pádua, do bispo diocesano de Limeira, Dom Vilson Dias de Oliveira e do padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Além disso, personalidades políticas como o governador Geraldo Alckmin (PSDB), os deputados Cauê e Vanderlei Macris (PSDB) e o prefeito Omar Najar (PMDB) assistiram à missa.

“O Cristo Redentor é um dos maiores ícones de fé do povo brasileiro, e a réplica retrata perfeitamente os traços da estátua que se encontra no Santuário do Corcovado”, afirmou padre Leandro. “Nós esperamos que a imagem ponto de atração a visitantes, harmonizando ainda mais o entorno de nossa Basílica Santuário, que vem passando por um cronograma de obras de revitalização muito extenso”, ressaltou o reitor.