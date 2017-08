Base governista veta mudança no regimento da Câmara de Americana

O clima ficou tenso. As discussões se arrastaram por mais de uma hora. Houve insinuações e ofensas. Mas finalmente, depois de ter a votação adiada por dois pedidos de vista, a Câmara de Americana rejeitou, definitivamente, o projeto de lei que previa alterações no Regimento Interno da Casa de Leis. A propositura defendia que os projetos protocolados para votação em regime de urgência, que hoje são todos analisados em grupo, pudessem ser avaliados individualmente, a partir do pedido de cada vereador. Mas a base do governo Omar mostrou força, e a proposta caiu por 11 votos a 7.

A proposta, de autoria dos vereadores Thiago Brochi (PSDB) e Maria Giovana (PC do B), se dispunha a permitir a discussão detalhada de uma das matérias propostas no regime. Se evitaria, no caso, situações como a do polêmico projeto de lei que acabava com o feriado da Consciência Negra. Aprovado em regime de urgência, a matéria enfureceu as lideranças da comunidade negra, que nem sabiam da votação. Na segunda discussão, a comunidade tomou o plenário e fez muito barulho. Os vereadores da base, acuados, derrubaram o projeto e mudaram de opinião.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Para Maria Giovana, a votação em separado permitiria transparência nas ações da Casa. O vereador teria a chance de mostrar, claramente, o que ele pensava de determinada matéria. Mas a base alegou que o artigo 143 do Regimento, em um de seus incisos, hipoteticamente já previa a análise individualizada dos projetos. Mas o texto, confuso, não era interpretado da mesma forma por parlamentares da oposição e da situação.