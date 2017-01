Bandidos levam três veículos em Americana

Três veículos foram levados na noite desta sexta-feira em Americana. Um deles, uma caminhonete S10, foi roubada quando o condutor parou em um cruzamento. Os outros dois, um Ecosport e uma motocicleta Twister, foram furtadas quando estavam estacionadas na rua. Ninguém foi preso, e nenhum dos veículos havia sido localizado até a tarde deste sábado.

Ao parar no cruzamento entre as Avenidas Bandeirantes e Europa, o vendedor J.E.F.C., de 33 anos, foi abordado por uma dupla em uma moto. O homem que estava na garupa apontou uma arma em sua cabeça e mandou que encostasse o veículo, uma caminhonete S 10. A vítima obedeceu e saiu do carro. O ladrão que estava com a arma entrou no carro e fugiu, assim como o comparsa que estava na moto.

Os outros dois casos ocorreram por volta das 21h dessa sexta-feira. P.H.P.A., de 24 anos, estacionou sua moto Honda CBX Twister em frente a sua residência, no Jardim São Roque, ao chegar do trabalho. Ele entrou em casa para tomar banho e, ao sair novamente, notou que sua motocicleta havia sumido. Na mesma noite, I.S.R.A., de 26 anos, deixou um Ecosport estacionado na Rua Índia, no Parque das Nações, e quando voltou para o veículo, por volta das 23h20, notou que ele não estava lá.

Os três casos foram registrados na CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana.