Em uma situação atípica para esta época do ano, o Banco de Sangue do Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, em Americana, está com estoques cheios e vem dispensando os doadores que procuraram a unidade nos últimos dias.

Somente estão sendo recolhidas doações de sangue tipo O negativo, que é utilizado em emergências e é mais difícil de se encontrar do que os outros tipos.

Segundo Vanessa Rosa da Silva, enfermeira que trabalha no Banco de Sangue do HM, o problema é que, ao contrário do que muitos pensam, o sangue tem prazo de validade, que seria de aproximadamente 35 dias, o que impede que o local continue recebendo doações com o estoque cheio. Foto: Arquivo / O Liberal

“Realmente isso não costuma acontecer, só que neste ano a gente está com um estoque super alto e a gente está sempre em contato com outros bancos de sangue e a maioria deles também está com estoque lotado. Não é sempre que acontece, no ano passado mesmo a gente correu atrás de doadores. O sangue vence, muita gente não sabe disso, acha que ele é congelado e estocado, mas não. O concentrado de hemácias, ele dura 35 dias, mas a plaqueta, que também é extraída da bolsa de sangue, só dura cinco dias, então tem uma perda muito rápida”, explicou a enfermeira, explicando o motivo de o local ainda estar aceitando doações do tipo O negativo.

“Por enquanto a gente vai coletar só o O negativo justamente porque é utilizado em urgência e emergência, então a gente sempre tem que coletar porque é raro pessoas com esse tipo sanguíneo, mas do restante está completo”, finalizou.

Aos interessados em doar sangue, a orientação é que entrem em contato por telefone com o Banco de Sangue do HM antes, através do número (19) 3468-1739, a fim de saber qual seria a melhor data para realizar a doação, evitando assim perder a viagem e até mesmo horas de trabalho ao tentar doar sangue no período de estoque cheio.