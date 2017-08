Bairros da região do 1º DP têm mais ocorrências

Os bairros localizados na região de atuação do 1º DP (Distrito Policial) são os que mais sofrem com roubos e furtos em Americana, conforme levantamento feito pelo LIBERAL com dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública). A área compreende 34 bairros, entre eles, o Centro, Jardim Boa Vista, Morada do Sol, Parque Gramado, São Jerônimo, Vila Medon e Parque Residencial Nardini (confira a lista completa ao lado). De janeiro a julho deste ano, a polícia registrou mil ocorrências de roubos e furtos na região do 1º DP. Do total, 269 casos envolvem veículos. Foto: Arquivo/O Liberal

Juntos, os 34 bairros têm aproximadamente 16.261 domicílios. Os números são da Fundação Seade e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Entre as vítimas, está uma vendedora de 23 anos. Ela foi assaltada na noite do dia 17 de julho, no bairro Morada do Sol, quando voltava da academia. No começo do mês, um auxiliar operacional de 22 anos foi alvo de criminosos no Jardim Boa Vista. A vítima disse que seguia a pé para sua residência, quando foi surpreendido por um homem armado com revólver. O suspeito fugiu com a carteira e o celular do rapaz. Por meio da assessoria da SSP, a Delegacia Seccional de Americana atribuiu o maior número de ocorrências na área do 1º DP por se tratar de uma região densamente povoada e com grande quantidade de estabelecimentos comerciais e bancários. “A delegacia abrange, inclusive, a área central da cidade, onde há maior fluxo de pessoas, o que acaba resultando em maior incidência criminosa”, afirmou.

A Seccional garante, no entanto, que as polícias Civil e Militar estão atentas aos índices e realizam operações conjuntas para coibir os crimes contra o patrimônio. “De janeiro a julho deste ano, 148 pessoas foram presas na região, 129 veículos foram recuperados e 11 armas de fogo foram apreendidas”, disse ele.