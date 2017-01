Avenida Cillos vai ganhar baia de parada de ônibus

A Prefeitura de Americana anunciou que vai construir um recuo para a parada de ônibus na Avenida de Cillo, próximo ao Supermercado São Vicente. O objetivo é facilitar o fluxo de veículos na via, oferecendo mais segurança aos motoristas, pedestres e usuários do transporte, de acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos .

O acesso para os ônibus terá 39 metros de comprimento, sendo 2,70 metros de largura. “A área de recuo dos ônibus começou a ser demarcada e vai proporcionar mais fluidez ao trânsito, facilitando a entrada e saída dos coletivos dos pontos de embarque e desembarque de passageiros”, explicou o secretário Adriano Camargo Neves.

A partir do funcionamento do novo espaço, previsto para os próximos dias, os ônibus deixarão de parar na faixa de circulação de veículos, liberando o fluxo mais rapidamente, evitando congestionamentos.