Avenida Campos Salles terá nova fase para testes

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Prefeitura de Americana liberou, no sábado, a Avenida Campos Salles. A via havia sido parcialmente interditada parcialmente para um teste, com o objetivo de verificar a possibilidade de torná-la sentido duplo no trecho entre as ruas José de Alencar e Florindo Cibin.

Segundo a Unidade de Transportes e Sistema Viário, ainda será feito mais um teste em um dia de fluxo mais intenso para definir se o trânsito da via será alterado.

Os cones para dividir a avenida foram instalados na última terça-feira. A possível mudança causou queixas dos comerciantes, que reclamaram que com isso não será possível contar com as vagas rápidas. Eles argumentam que a região já é bastante concorrida para o estacionamento dos clientes. Segundo a prefeitura, não há definição se o local se tornará via de sentido único. Mais um teste será realizado, mas ainda não há definição dos dias em que deve ocorrer.