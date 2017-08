Avenida Antonio Lobo será interditada parcialmente neste domingo

A Prefeitura de Americana informa que neste domingo, a partir das 7h, será interditado um trecho da Avenida Dr. Antonio Lobo, entre a ruas Doze de Novembro e Trinta de Julho (Praça Basílio Rangel), na área central do município. Segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto), a interdição é necessária para a realização de obras de interligação da rede de abastecimento de água no Terminal Metropolitano. Os motoristas devem fazer o desvio pela rua 12 de Novembro. Não há previsão para o horário de liberação do trânsito.

Além da avenida, a prefeitura ainda informou a interdição de outras vias no município durante o fim de semana. Confira:

Sábado – 05/08

– Rua Márcia Roli Tancredi entre as Ruas Otávio Tancredi e Joraime Giordano – Parque Residencial Tancredi

12h00 às 22h00