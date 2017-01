Autônomo reclama de lixo e entulho no Jardim das Orquídeas

O descarte irregular de lixo e falta de fiscalização vêm causando problemas na esquina das ruas Antonio Dirceu de Leão e João Dell’Agnese, no Jardim das Orquídeas, em Americana.

Segundo o autônomo José Adão de Souza Gomes, de 60 anos, que trabalha com transporte escolar e passa pelo local todos os dias em horários variados, a quantidade de entulho e lixo em algumas oportunidades foi tão grande que chegou a atrapalhar o trânsito, obstruindo quase metade da rua.

LEIA TAMBÉM: Justiça tira bens da Polyenka por descumprir acordo

Foto: Divulgação

“Já faz alguns anos que continua isso lá (descarte de lixo e entulho). É no meio da rua e é tudo, até resto de concreto. Tem que vez que a gente passa por lá, mas no maior sufoco, porque tem até galho, mal passa a van, porque despejam no meio da rua”, lamentou Gomes, afirmando que os trabalhos de fiscalização por parte da Prefeitura de Americana não são tão frequentes, já que diariamente é possível flagrar o descarte irregular no local.

“Não tem fiscalização. Ao invés de a turma jogar no meio do mato, eles têm o capricho de jogar no meio da rua também. Eu acho que a prefeitura está dando muito mole, acho que deveriam colocar uma pessoa para sondar e dar multas”, concluiu o autônomo.

Questionada, a prefeitura informou através da assessoria que a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) enviaria um fiscal até o local do descarte irregular nos próximos dias para verificar o problema e tomar as providências cabíveis, como eventuais notificações a proprietários de terrenos com acúmulo de materiais e retirada do entulho no trecho da via pública.

LEIA TAMBÉM: Vazamento de água preocupa morador na Praia Azul