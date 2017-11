Autônomo é detido por porte ilegal de munição e drogas

Um autônomo de 36 anos foi detido na manhã desta segunda-feira (20), em Americana, após denúncia anônima de que um homem em uma moto CB 300 de cor branca vendia entorpecentes e tinha uma arma em casa, no Antônio Zanaga. Foto: Divulgação/Polícia Militar

Em patrulhamento pelo bairro, policiais militares se depararam com a motocicleta e realizaram a abordagem. Com ele, não encontraram nada de ilícito. Questionado sobre a denúncia, negou os crimes e autorizou a entrada da equipe na casa onde mora, na Rua Benedito Calixto.

Os policiais encontraram, dentro da geladeira, uma porção de maconha, e em cima do armário da cozinha, cinco munições intactas calibre 380. Ele alegou que as cápsulas foram as que restaram de uma pistola que ele vendeu.