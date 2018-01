Número de imóveis em Americana tem maior crescimento em 5 anos

“Esse aumento é uma combinação de dois fatores. A ocupação dos vazios urbanos, como por exemplo o terreno atrás do Sesi, na região do Jardim Terramérica, é um conjunto habitacional que teve Habite-se, assim como o Beach Park, da Praia Azul. Foram diversos empreendimentos verticais que conseguiram o Habite-se em 2017. Então onde era emitido um IPTU para a área como gleba, passaram a ser emitidos 900 carnês”, explicou o secretário de Planejamento, Cláudio Amarante.

De acordo com os dados da prefeitura, de 2016 para 2017 a cidade ganhou 4,7 mil imóveis, um aumento de 4,3%. Esse é o maior aumento proporcional desde 2014. Em cinco anos, o município teve 11,3 mil novos registros. A proporção exata entre os tipos de imóveis não foi disponibilizada, mas segundo a Secretaria de Planejamento da cidade, a maioria desses novos imóveis é de apartamentos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A cidade de Americana vivenciou em 2017 o maior aumento no número de imóveis registrados na prefeitura, atingindo 114,6 mil unidades, entre casas, apartamentos, comércios, chácaras e indústrias. Os dados são da administração municipal e revelam um “boom” nos empreendimentos verticais, que devem continuar sendo tendência no município nos próximos anos.

Ele explicou ainda que essa tendência de aumentos nos apartamentos é algo que se replica em todas as regiões metropolitanas por conta da falta de espaço das cidades conurbadas.

De acordo com a corretora de imóveis Kelly Curciol, esse “boom” nos apartamentos já é registrado em Americana há 10 anos. “Americana é uma cidade que tem pouco espaço de terra, então é natural que se pense no vertical, até pelo custo, para caber mais gente”, afirmou.

Outro fator que influencia no aumento no número de apartamentos é a mudança no perfil das famílias, segundo a profissional. “As novas famílias, os jovens, não querem dor de cabeça, aquela coisa de cuidar de quintal. Eles trabalham fora e então encontramos imóveis verticais uma segurança muito maior”, afirmou o secretário da prefeitura.