Audiência sobre Consciência Negra reúne somente favoráveis ao feriado

O tema polêmico já tinha movimentado a cidade em junho, quando a câmara rejeitou um projeto de lei que acabava com o feriado e transferia as comemorações em memória a Zumbi dos Palmares para o terceiro domingo de novembro.

O evento foi esvaziado pela ausência de lideranças que são contrárias à iniciativa. A comunidade negra se mobilizava para a audiência desde julho, quando a prefeitura ingressou no TJ com uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a lei municipal 5.872, de 2016, que instituiu o feriado na cidade.

A audiência pública que debateu o feriado do Dia da Consciência Negra levou lideranças políticas e sociais de toda a região ao plenário da Câmara de Americana, na noite desta terça-feira. Os autores do requerimento que realizaram o encontro – Clemente Alves dos Santos Neto, o Leo da Padaria e Maria Giovana, ambos do PC do B – pretendiam apresentar, ao público, razões históricas e culturais que justificam a manutenção do feriado em 20 de Novembro.

O Executivo não se conformou com a derrota em plenário. O secretário de Negócios Jurídicos, Alex Niuri, recorreu à Justiça alegando que Consciência Negra não se enquadra em tema de interesse local. A legislação sobre o assunto cabe à União, como define o artigo 22 da Constituição.

Nesta terça, ele não compareceu à audiência, apesar de convocado. Ele disse que tinha interesse em participar do encontro, mas não poderia estar presente. Niuri ressalta, desde que ingressou com a proposta, que não questiona o mérito dos festejos. “Sabemos da importância deles para a comunidade e até defendemos a organização de uma semana de eventos, envolvendo artistas e estudantes. Um feriado no meio da semana não vai colaborar em nada para a reflexão do tema”, disse o secretário, à época. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

CONFIANÇA

A comunidade negra, no entanto, confia que vai ganhar a briga judicial contra a prefeitura. Amparados na própria Constituição, lideranças apontam que o feriado não é uma data comemorativa, mas que sugere reflexão. E trata, sim, de tema com interesse local, pois Campinas, município ao qual pertencia Americana na época da Abolição, foi a última cidade do Brasil a abolir a escravatura.

Para o advogado Tagino Alves dos Santos, presidente do Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra de Campinas, presente na audiência pública desta terça, não se aplica, no caso, a regra de competência de legislação prevista no artigo 22.

O artigo 30 da própria Carta Magna, segundo ele, determina que os municípios legislem sobre assuntos de interesse local, quando se propõem a promover a proteção do patrimônio histórico e cultural. “A Justiça deu ganho de causa à comunidade negra nos municípios onde o feriado foi questionado”, disse. “O feriado será mantido em Americana”.

A professora Cláudia Monteiro da Rocha Ramos, líder da comunidade negra em Americana, afirma que a proposta de se criar uma semana de eventos, como quer o Executivo, não tem embasamento algum. “Já temos a semana comemorativa há anos. O feriado, no entanto, tem caráter pedagógico, educativo. É uma data relevante para os negros”, resumiu.