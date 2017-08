Audiência discute riscos de pulverização

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Uma audiência pública realizada nesta quarta-feira na Câmara de Americana debateu os riscos do uso de pulverizadores aéreos na aplicação de agrotóxicos. Projeto de lei de autoria do vereador Professor Padre Sérgio (PT) sobre o assunto foi aprovado em primeira discussão no mês de junho, mas acabou retirado de votação após um grupo de empresários se manifestarem contrários.

Com a discussão o autor ganhou tempo para conseguir adeptos. A nova votação deverá acontecer no dia 14 de setembro. Durante audiência o presidente do Sindag (Sindicato Nacional das Empresas de Aviação), Bruno Ricardo Vasconcellos disse que o risco de contaminação é ínfimo devido ao gerenciamento realizado pelas empresas. “Se toda atividade que corre risco a gente tiver que eliminar, a gente vai ter de parar de voar, de transportar cargas, e andar de elevador”, conclui o presidente.

Já o promotor de Meio Ambiente Ivan Carneiro Castanheiro destacou que a pulverização deveria ser realizada de forma terrestre pela questão de segurança. “Eles assumem que há um risco, e seguindo o princípio do meio ambiente, que é o da precaução e da prevenção, se há risco, é melhor que se não faça”, afirma sobre o tema.