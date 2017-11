Atraso de vistorias em veículos causa indignação

Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal.JPG

Quem precisa realizar vistorias de veículos no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) de Americana pode ter de esperar mais de um mês para conseguir um horário. O atendimento, que é realizado junto ao Poupatempo, está restrito porque um funcionário saiu de férias. Ao invés de serem feitas duas vezes por semana, como normalmente ocorriam, as vistorias estão sendo realizadas somente nas quintas-feiras até as 14h, o que vem provocando a longa espera.

A reportagem apurou que o tempo médio para conseguir um horário era de duas semanas. Contudo, há cerca de um mês, esse período vem aumentando, e há vistorias sendo agendadas para janeiro do ano que vem. O procedimento é importante para comprovar a regularização de problemas identificados no veículo e também para apurar suspeitas de adulteração.

O caminhoneiro Hélio Batalha Cardoso, de 60 anos, depende do veículo de carga para se sustentar e pagar as contas. Ele precisou fazer ajustes no caminhão para adequá-lo às normas, gastando R$ 6 mil. Contudo, a liberação da documentação está travada, aguardando na fila.