Ataque hacker paralisa votação das 7 Maravilhas de Americana

Após ataque de hackers, a votação das Sete Maravilhas de Americana foi interrompida. A idealizadora do projeto, a ex-vereadora e ativista cultural Divina Bertália, explicou que os votos computados nos dias do ataque, que ultrapassaram o número de 100 mil, serão excluídos. A previsão é que o site retome as atividades a partir desta sexta-feira. O endereço é www.setemaravilhasdeamericana.com.br.

“Não conseguimos vislumbrar qual a motivação desses ataques ao site, uma vez que essa eleição não oferece premiação financeira e nem possui quaisquer outros interesses, senão o de verdadeiramente contribuir com a valorização das nossas raízes culturais”, anunciou Divina Bertália em comunicado pelas redes sociais, na noite da última terça-feira.

Nesta nova fase de votações, não haverá mais a possibilidade de indicação de itens para serem acrescentados na lista, somente a votação. As “riquezas” sugeridas nos dias anteriores já foram incluídas na lista de indicados, que começou com somente 37 itens, listados pela própria Divina, com a colaboração de amigos. Serão eleitos sete patrimônios materiais, e outros sete imateriais.