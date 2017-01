Atacadista fecha lojas em Americana sem avisar funcionários

As duas lojas do Seta Atacadista em Americana, localizadas na Avenida Nossa Senhora de Fátima e Avenida Afonson Pansan, foram fechadas neste sábado (28), sem informar previamente os seus funcionários. Somando os dois estabelecimentos, são mais de 140 colaboradores ativos, que não sabem quais serão seus destinos até o momento. A loja da Avenida Nossa Senhora de Fátima ainda funcionou no início desta manhã, mas após às 9h30 já se encontrava fora de funcionamento. A reportagem tentou localizar os responsáveis pela empresa, mas até o momento não conseguiu contato. Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

A maior movimentação está localizada na loja da Avenida Afonson Pansan, às margens da Rodovia Anhanguera. Segundo funcionários que não quiseram se identificar, por medo de retaliação, eles foram convocados na sexta-feira (27) para uma reunião que aconteceria junto aos superiores nesta manhã (28), às 8h. Entretanto, nenhuma informação havia sido passada aos colaboradores até às 10h. Eles aguardam no estacionamento do estabelecimento. Enquanto isso, caminhões chegam ao local para recolher as mercadorias restantes no estoque, que, de acordo com os funcionários, seria remanejada para outras lojas da rede.

LEIA TAMBÉM: Pedestre é assaltado por homens de bicicleta

Este fechamento sem aviso prévio aos funcionários também está ocorrendo em Sumaré. Há informações de que funcionários permaneceram em vigília do lado externo da loja para que as mercadorias não fossem retiradas do local. A Seta Atacadista possui cerca de 50 lojas em São Paulo. A rede foi fundada nos anos 2000 e orgulha-se de ser “o atacadista que mais cresce em SP”, conforme no site oficial da empresa. Informações divulgadas pelo Sincovaga (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo) afirmam que em 2015 a rede inaugurou cinco lojas no Grande ABC. No mesmo ano os estabelecimentos foram inaugurados em Americana.

Mais informações você confere na edição de domingo (29) do jornal O Liberal.