Associação promove colônia de férias gratuita em Americana

A partir deste sábado (08), a Alec (Associação Livres em Cristo) promoverá a “Colônia de Férias” gratuitamente para crianças de Americana, que nesta época do ano, durante as férias, ficam em casa por conta do recesso escolar das creches. É o terceiro ano que a programação é oferecida para crianças de famílias de baixa renda.

A coordenadora do projeto e fotógrafa, Fernanda Câmara Rodrigo, disse que a instituição resolveu criar a colônia com o objetivo de oferecer um espaço para abrigar as crianças que não tem como se divertirem e ficam “presas” dentro de casa. “Como as escolas estão fechadas neste período, as crianças ficam um período maior nas ruas. Por isso criamos esse projeto gratuito, para que essas crianças não fiquem nas ruas e expostas a fatores negativos como a criminalidade”, enfatiza Fernanda.

Para Fernanda é uma oportunidade educativa para ensinar as crianças sobre educação no trânsito, a repeitar pedestre e sinais do trânsito. A coordenadora também enfatiza que o dia 15, a partir das 13h, será organizada a atividade “Piquenique no Jardim Urbano”. “Um jardim será recriado dentro da quadra na sede da entidade, para que as crianças aprendam sobre conscientização e valorização do meio ambiente”, explica Fernanda.