Assaltantes tentam explodir cofre de posto de gasolina em Americana

Três criminosos tentaram explodir o cofre de um posto de combustível na noite deste domingo (25), em Americana, mas acabaram fugindo sem levar nada.

A ação aconteceu por volta das 21h40, em um estabelecimento localizado na Avenida Abdo Najar, no bairro Cidade Jardim. Funcionários estavam fechando o posto, quando um veículo Citroen Aircross se aproximou. Três homens estavam dentro do carro, porém, apenas dois deles desceram e, armados com pistolas, anunciaram o roubo.

LEIA TAMBÉM: Planta de Valores é aprovada e já precisa de retificações

As vítimas foram rendidas e levadas para o lava-jato. Após algum tempo, os funcionários ouviram gritarias e uma explosão. Em seguida, os assaltantes entraram no automóvel e fugiram.

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos tentaram explodir o cofre do posto, mas não conseguiram. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.