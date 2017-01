Assaltantes roubam carga de chocolate avaliada em R$ 245,5 mil

Uma carga de chocolate avaliada em R$ 245,5 mil foi roubada por três homens na manhã deste domingo (22). O motorista foi rendido na cidade de Santana de Parnaíba e o caminhão foi localizado seis horas depois em Americana. Na ação, os criminosos levaram 1.796 caixas do produto.

Por volta das 10h, o caminhoneiro L.A.G.S., de 35 anos, trafegava por Santana de Parnaíba, município localizado na região de Osasco, quando um veículo prata, ocupado por três homens, se aproximou. Dois dos criminosos estavam armados com revólver e a vítima foi obrigada a parar o caminhão.

Os assaltantes entraram no veículo e exigiram que o motorista trafegasse até uma avenida, momento em que ele foi retirado do caminhão e entrou no carro de cor prata, onde ficou deitado no assoalho da parte de trás do automóvel. No carro, permaneceram dois homens, que passaram a trafegar por diversos lugares.

Segundo consta no boletim de ocorrência, por volta das 15h, na cidade de Jaguará, os ladrões ordenaram que o motorista saísse do carro, entretanto, eles disseram para a vítima que o interesse era apenas pela carga e que mais tarde o caminhão seria encontrado.

Cerca de uma hora depois, a empresa de rastreamento informou para a transportadora que o caminhão tinha sido abandonado na Rua São Gabriel, no bairro São Vito, em Americana. A PM (Polícia Militar) foi acionada e o caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).

A carga não foi recuperada e nenhum suspeito foi preso.