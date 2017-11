Assaltante rouba farmácia, mas é pego em seguida

Um assaltante roubou a farmácia Droga Raia, na rua Rui Barbosa, região central de Americana, no final da tarde deste sábado (18), porém foi pego pela polícia em seguida e preso. Segundo consta no boletim de ocorrência, um indivíduo usando camisa azul e calça jeans, teria levado R$ 275 da farmácia e saído correndo do local.

Na tentativa de se esconder, ele se misturou entre as dezenas de pessoas que transitavam pelo Terminal Municipal de Americana, mas foi localizado por uma viatura policial, que o levou para reconhecimento pela funcionária da farmácia. O autor do roubo, de iniciais J.R.S.F., já tinha antecedentes por homicídio, furto, roubo, dano, receptação e falsificação de documento, e foi conduzido à cadeia pública de Sumaré na noite de sábado.

