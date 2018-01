Árvores serão retiradas de acesso à SP-304

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) iniciam nesta semana um trabalho conjunto com o objetivo de erradicação de árvores comprometidas que ficam na Rua das Petúnias, no bairro Cidade Jardim II, via de acesso à SP-304 (Rodovia Luiz de Queiroz). Além disso, a força tarefa vai contar com o serviço de roçagem na extensão de Americana, que possui trechos pertencentes ao Município e outros ao Estado.

As definições sobre o trabalho conjunto foram feitas durante reunião realizada na manhã desta segunda-feira (8), no local, com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Odair Dias, do engenheiro chefe do DER, João David Pavani, dos subsecretários municipais de unidades, Antonio Donizete de Paula e João Carlos Tancredi, além da coordenadora da Defesa Civil de Americana, Marli Rodrigues Kiriyama.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Durante esta semana, a equipe da Prefeitura vai realizar um levantamento das árvores comprometidas que precisam ser erradicadas. “Temos pelo menos seis árvores com risco iminente que precisam de erradicação e já possuem laudos neste sentido, além de outras que serão avaliadas. Daremos prioridade para aquelas que apresentam mais riscos de queda”, explicou Donizete. As primeiras erradicações já começam no próximo fim de semana.