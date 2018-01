Árvore que caiu em temporal teve corte adiado na semana passada

Uma das árvores que caiu durante o temporal que atingiu Americana no início da noite desta quarta-feira (17) iria ser erradicada no final da semana passada, mas a ação foi adiada. A árvore estava comprometida e seria removida pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e pela Secretaria de Meio Ambiente.

A árvore caiu e ficou atravessada na Rua das Petúnias, no Cidade Jardim, interrompendo o trânsito de veículos. Os motoristas precisavam passar por dentro do bairro para conseguir ter acesso à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a retirada da árvore, liberando a via.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A ação conjunta da Secretaria de Meio Ambiente e do DER iria erradicar as árvores comprometidas, mas o trabalho foi adiado a pedido do DER, segundo informações da Prefeitura de Americana, porque o órgão teria que atender outro serviço na data.