Ariranha deve retornar para Americana em dois meses

A administração do Parque Ecológico Municipal ‘Cid Almeida Franco’ estima que dentro de pouco mais de dois meses, o macho da espécie ariranha deve retornar ao zoológico de Americana, com a conclusão da reforma de seu recinto.

O animal está morando provisoriamente no zoológico de Sorocaba há quase quatro anos. Em maio de 2013 o mamífero aquático foi emprestado por 70 dias em uma tentativa de reprodução, ainda sem sucesso e precisou permanecer no local, após o assoreamento da grande lagoa no parque americanense.

De acordo com o diretor do parque, João Carlos Tancredi, o desassoreamento do espaço era considerado como ponto crucial para revitalização da área onde ficam os recintos 65 e 67, junto à divisa com o Jardim Botânico e ao lado da “casa” de animais como lobo-guará e cachorro vinagre. Foto: Renaudsechet / Creative Commons

“Escondido” na parte interditada, está também o tamanduá-bandeira, que dentro de 90 dias, com revisão no paisagismo da área, deve voltar também aos olhos do público.

“Vamos trazer os audads e os veados-campeiros para os recintos originais, mas também dependemos de compra de materiais de alvenaria e da chuva. É complicado fazer obras nesse período”, comentou. O desassoreamento foi feito com o patrocínio de empresas.

“Não custou nada para a prefeitura, agora eu estou procurando outras empresas para reforma dos recintos dos veados”, comentou. “O mais importante e complicado de se fazer era limpar a lagoa. Com isto ficamos mais animados para recuperar o parque”, comemorou.

A assessoria de imprensa da prefeitura também informou por meio de nota que um extravasor com registro foi instalado no recinto da ariranha, para eventual esvaziamento. No lago ainda foi feita a correção da calha de escoamento e das margens, totalizando 895 m² de área trabalha.

“Além disso, uma bomba captadora e um canhão aspersor de água, com alcance de 40 metros, foram instalados às margens do grande lago. Os equipamentos têm a função de oxigenar a água”, explicou a administração municipal.