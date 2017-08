Aprovada desde março, lei que fecha avenida para lazer não sai do papel

Como determina a legislação, a propositura voltou à câmara e acabou sancionada pelo presidente da Casa, o vereador Alfredo Ondas, do mesmo partido. Entretanto, a sanção da presidência não basta para a execução do programa. Cabe à prefeitura demarcar os trechos interditados e alocar, nas avenidas, agentes que façam a orientação pontual do trânsito.

O projeto, após a aprovação em segunda discussão, permaneceu 15 dias na mesa do prefeito Omar Najar (PMDB). Não recebeu veto algum do chefe do Executivo. Mas também não foi sancionado.

Um projeto de lei aprovado em março pela Câmara de Americana que prevê a interdição parcial do tráfego de veículos em algumas avenidas da cidade, aos fins de semana, para a prática de esportes ainda não saiu do papel porque a prefeitura não executa o que lhe cabe: demarcar os trechos com cones e orientar o trânsito.



O texto aprovado institui o programa Esporte e Lazer na Cidade e fecharia parte da Avenida Brasil aos domingos, das 7h às 12h, no trecho localizado diante do CCL (Centro de Cultura e Lazer). O projeto também previa o fechamento parcial da Avenida Antônio Pinto Duarte (aos domingos, das 7h às 16h) e da Rua Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no Jardim Terramérica, das 16h às 20h, de segunda à sexta, e das 7h às 12h, aos sábados e domingos.

O artigo 4º da lei define que fica a cargo da Unidade de Trânsito e Sistema Viário demarcar os trechos com cones, para orientar os motoristas. E outro artigo, o 8º, autoriza a prefeitura a firmar parcerias e patrocínios com empresas do setor, se precisar de recursos para a compra de cones ou para o aluguel de bicicletas, por exemplo.

De acordo com o autor da propositura, o vereador Juninho Dias (PMDB), a ideia parece não ter entusiasmado a prefeitura. "Há semanas eu tento falar com os secretários que cuidam dos Esportes, do Sistema Viário. E não consigo uma resposta", reclamou. "Só precisamos colocar os cones. Tão simples… É só descruzar os braços".

A reclamação, explica o vereador, é feita diariamente por pessoas que correm, fazem caminhada, andam de bicicleta. É um público que se entusiasmou com a aprovação do projeto na câmara, e achou que rapidamente ia praticar seu esporte com segurança. “Se a cidade não garantir um espaço seguro para a prática de esportes, os ciclistas e os corredores vão continuar correndo o risco de ser atropelados”, comentou Juninho.

O assessor de comunicação Alberto Augusto, de 48 anos, foi um dos moradores que se entusiasmaram de saber, em março, que haveria a interdição parcial de algumas avenidas para a prática de esportes. Pai de Olívia, de 8 anos, e Helen, de 4, apaixonadas por patins e bicicleta, ele já fazia planos para passar as manhãs de domingo com as meninas na Avenida Brasil ou na Antônio Pinto Duarte.

Mas ele diz que ficou chateado de ver que o projeto não saiu do papel. "No Jardim Botânico, por exemplo, a criançada não pode usar patins ou bicicleta. As avenidas liberadas seriam uma alternativa sensacional", disse. "O povo vai ocupar as avenidas. E colocar cones na avenida é muito fácil. Não dá para acreditar que o programa não seja executado".

O secretário municipal de Governo, Juninho Barros, admitiu que o projeto transformado em lei é interessante. Ele informou que na manhã desta sexta-feira, aconteceu o primeiro encontro entre representantes de diversas pastas que vão tratar do tema: Saúde, Esportes, Cultura, Sistema Viário, Gama. Nesta semana, disse, vão acontecer novas reuniões que vão definir de vez os últimos detalhes para a execução do programa. “O projeto vai sair do papel. E rapidamente”, garantiu.