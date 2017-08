Após um mês, VCA é notificada sobre intervenção

A VCA (Viação Cidade de Americana) parece ter, de fato, fechado as portas. Um mês após suas linhas terem sido passadas pela Prefeitura de Americana para a VPT (Viação Princesa Tecelã), a notificação do Executivo à empresa para que cumpra efetivamente o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) só foi entregue após três tentativas. Oficialmente, agora, a companhia tem 30 dias para se manifestar antes de ter o contrato rompido e suas linhas licitadas para outra companhia.

A intervenção da prefeitura no transporte, passando as linhas de uma empresa para outra, foi por conta de uma dívida milionária da VCA com o erário e pelo não cumprimento do TAC que, desde o ano passado, a obrigava a renovar a frota e investir na modernização da infraestrutura se serviços. Antes de romper de fato o contrato e abrir licitação para as linhas, entretanto, o prefeito Omar Najar (PMDB), deu um mês para que a empresa se manifeste. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Nós demos um prazo para a VCA, porque eles têm o direito de chegar e cumprir em 30 dias o que a prefeitura pediu, que são ônibus novos E acessibilidade. Se dentro desses 30 dias eles não cumprirem nós não podemos simplesmente passar para a VPT, mas temos de abrir uma nova licitação. A VPT pode participar, mas outras empresas devem entrar, com certeza. A burocracia é demorada, mas estamos fazendo dentro da lei para não dar problema para o município. Ninguém quer prejudicar a VCA, mas ela não pode prejudicar o município”, afirmou Omar.