Após ser furtada pela 2ª vez, empresária fala em deixar Americana

O furto aconteceu por volta da 0h10, conforme mostram as imagens das câmeras de monitoramento da empresa. Por meio delas é possível ver dois homens pulando o muro que dá acesso ao estacionamento onde ficam os caminhões. A distribuidora funciona em um prédio na Avenida Geraldo Gobbo, no bairro Boa Vista.

“Nós vamos embora daqui (da cidade). Não temos segurança. É raro ver uma viatura passar aqui na frente (da empresa). Eles (ladrões) têm noção da impunidade, sabem que não vai acontecer nada. Entraram no estacionamento com caixa de ferramentas, com toda calma do mundo. Pularam o muro, quebraram as caixas, desmontaram as baterias, atravessaram a avenida com elas nas costas e ninguém viu. Dava para levar a loja inteira”, desabafou.

Foto: Divulgação

O crime foi descoberto pela manhã, quando os funcionários chegaram para trabalhar. “Os motoristas foram até o estacionamento para pegar os caminhões e os encontraram sem bateria. Chamamos a Polícia Militar. Perguntamos sobre o patrulhamento e disseram que só tinham quatro viaturas para atender Americana. Na delegacia, tentamos mostrar as imagens das câmeras na tentativa de ajudar a localizar os bandidos, mas disseram que não podiam ver, que teríamos que levar em um pendrive”, desabafou.

“Esse é o mau maior. Não existe um respaldo da Justiça, não tem policiamento e se tem não é suficiente para uma cidade do tamanho de Americana e os ladrões fazem o que querem. Sou comerciante aqui (no município) há 25 anos e nunca vi uma época tão terrível como agora. A cidade está largada é por isso que vamos embora, vamos levar nosso imposto para outro lugar”, desabafou.

Para a empresária, falta estrutura para as polícias trabalharem. “Como a polícia vai reagir se não tem aparato? Nós não temos investigadores suficientes. Nós é que estamos correndo atrás de filmagens nos comércios vizinhos. Nós é que estamos indo atrás, sendo que quem tinha que fazer esse trabalho é a polícia”, disse Elaine.

A primeira vez que ela teve a empresa furtada foi em novembro de 2015. “Eles estouraram e abriram as portas de vidro com pé de cabra, arrombaram os cadeados e levaram cerca de 40 televisões. Encostaram um caminhão e levaram. Um prejuízo de mais de R$ 100 mil. Estou cansada e vou embora de Americana”.

Major defende mudança da lei e do sistema

O subcomandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), major Rogério Takiuchi disse que entende a preocupação da empresária Eliane Rodrigues, mas afirma que a criminalidade está controlada e que a estrutura da Polícia Militar não é insuficiente.

“Existe crime, mas ele está sob controle. A estrutura da PM para o 19º Batalhão é suficiente para o serviço que preciso fazer. O que tem que melhorar é a lei, tem que acabar com o inquérito, acelerar os trâmites dos documentos para chegar à Justiça, apresentar direto ao promotor”, declarou Takiuchi.

De acordo com o major, aumentar o número de viaturas e a quantidade de policiais não vai melhorar a atuação da Polícia Militar. “Não vai melhorar porque continuamos com a mesma lei, a mesma delegacia e a mesma perícia. Cada cidade precisava ter seu perito, cada cidade precisava ter sua cadeia. Existem muitas coisas que precisam ser melhoradas no sistema. Portanto, é mudar a lei e melhorar o sistema”, afirmou.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) disse a partir do registro do boletim de ocorrência, com informações coletadas no local e a primeira oitiva de testemunhas, a equipe de investigação da Polícia Civil traça as diligências seguintes. “Sobre as imagens, a polícia precisa ter os arquivos para analisar durante as investigações. Esses arquivos também são encaminhados para perícia”, traz a nota.

Já a Gama (Guarda Municipal de Americana) informou por meio da assessoria de imprensa que atua com foco no policiamento preventivo. A autarquia revelou que a cidade é dividida em setores que envolvem vários bairros, sendo destinada uma viatura para cada região.