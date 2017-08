Após ‘saidinha’, Ras Geraldinho retorna à cadeia nesta quarta

E, depois da “saidinha” do Dia dos Pais, Geraldinho vai deixar a chácara onde mora, na Praia dos Namorados, e voltar ao que ele chama de “masmorra”: um cômodo de 9 metros quadrados, dividido com outros cinco homens. O líder religioso mudou de cara: está magro, sem o cavanhaque e a cabeleireira.

O Ras Geraldinho – nome como ficou conhecido Geraldo Antônio Baptista – fundador da primeira igreja rastafári do Brasil, completou no domingo cinco anos de prisão. Mas ele passou o final de semana em casa, e só vai se reapresentar ao CPP (Centro de Progressão Penitenciária), em Hortolândia, nesta quarta.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Todo mundo, ali pelo bairro, conhece o cidadão. No passado, ele chegou a ser dono de uma produtora de vídeo. Depois, o homem largou mão de tudo, se mudou para a chácara e fundou a “1ª Igreja Niubingui Etíope Copic de Sião do Brasil”. Que a vizinhança começou a chamar de “Igreja da Maconha”. Bom, Geraldinho e os seguidores usavam a erva, sim. Mas, segundo ele sempre disse, era com propósitos exclusivamente religiosos. Ele jura: não tinha nada de tráfico.

Mas a explicação não convenceu as corporações policiais. Ele foi preso em casa, em 2012, durante uma operação da Gama (Guarda Municipal de Americana). Foi condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas e corrupção de menores – já que havia adolescentes no local na hora da abordagem.

Após recursos movidos pela defesa, sua pena foi reduzida pelos ministros para 10 anos e 3 meses. Com a progressão penal, Geraldinho já está no regime semiaberto e, provavelmente até o final deste mês, vai entrar em liberdade condicional. Seu advogado, Alexandre Khuri Miguel, alegou no processo que o réu devia ser inocentando, apontando que a prisão do cliente feria o direito constitucional de liberdade de crença.

E tem mais julgamento por aí. Ele ainda vai responder a dois processos por exercício ilegal da medicina e tráfico, que já estavam em andamento. Enquanto isso não acontece, ele espera a condicional: quer passar uns dias ao lado dos velhos amigos da igreja, das plantas, dos canteiros e dos gatos.