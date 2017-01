Após roubar posto de combustível, homem é preso com moto furtada

Após roubar um posto de gasolina, um homem foi preso em flagrante pela PM (Polícia Militar) na madrugada desta terça-feira (24), em Americana. Na ação, o assaltante usou ainda uma motocicleta furtada. Foto: Polícia Militar / Divulgação

Durante patrulhamento de rotina no limite entre os municípios de Americana e Santa Bárbara, policiais militares notaram uma moto preta, ocupada por dois homens, suspeitos de roubarem um posto de combustível na cidade americanense.

A dupla seguiu sentido Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e, na nas proximidades da Estada da Balsa, sentido Rio Piracicaba, os PMs perceberam que os suspeitos estavam acompanhados de uma segunda moto, também com duas pessoas.

Os policiais continuaram seguindo os suspeitos e, em um cruzamento, conseguiram abordar W.G.G., de 21 anos, que pilotava a moto, e um o garupa, um adolescente de 17 anos. Já a segunda moto fugiu sentido Limeira.

Ao ser questionado, W.G.G. disse que não era habilitado e que tinha comprado a moto em um leilão, por isso não tinha documentação. Entretanto, os PMs perceberam que os números do chassi e do motor estavam raspados. Durante consulta no Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os policiais constataram que a moto tinha sido furtada no dia 12 deste mês.

Sendo assim, a dupla foi levada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde a proprietária do posto de gasolina foi chamada e reconheceu W.G.G. como autor do roubo. O rapaz foi autuado em flagrante por roubo e receptação, e conduzido para a Cadeia Pública de Sumaré. Já o adolescente foi liberado após a chegada do responsável.