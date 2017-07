Após retirar tumores, Gabriele busca ajuda para emagrecer

O ano era 2013. A sorridente Gabriele Pelegrini, na época, com apenas 8 anos, foi diagnosticada com um tumor no cérebro que envolvia a glândula hipófise, responsável por vários hormônios do corpo. Como se não fosse o bastante, descobriu mais dois tumores na região do ovário. Iniciou-se aí uma luta contra o tempo, mas felizmente as cirurgias foram realizadas no mesmo ano, no Centro Boldrini, em Campinas.

No entanto, após os procedimentos, Gabriele – que é a terceira das trigêmeas da família e tem 12 anos atualmente -, começou a ganhar peso de forma desproporcional, principalmente pela deficiência hormonal. Além da diferença estética em relação às irmãs Giovana e Letícia, os quilos a mais fizeram com que ela começasse a ter problemas de coluna, que podem obriga-la, mais uma vez, a enfrentar a mesa de cirurgia – com a possibilidade de colocação de hastes – caso ela não perca boa parte do peso num curto espaço de tempo.

A família mora no Residencial Jaguari, em Americana. O pai das meninas, Fernando Pelegrini, de 49 anos, está desempregado e a única renda da casa – algo em torno de R$ 1,5 mil – vem do emprego de Dirce, sua esposa e mãe das trigêmeas, além da ajuda de parentes, o que dificulta para que Gabriele possa seguir um cardápio de refeições selecionadas e programadas por nutricionistas já consultados.