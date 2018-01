Após recaída, jovem consegue internação em clínica

A família do maquiador Anderson Correa Guimarães, de 25 anos, conseguiu a internação do rapaz em uma clínica de reabilitação, e teve sua esperança renovada. Com uma história que comoveu moradores de Americana e região, o jovem havia conseguido deixar as ruas após seis anos vivendo em função do vício em crack, mas depois de três meses em casa, teve uma recaída.

Menos de um mês depois, entretanto, ele foi levado a uma clínica no bairro Praia dos Namorados, que cedeu uma vaga ao rapaz.

Foto: Reprodução / Facebook

Segundo o responsável pela clínica, Tibério dos Santos Júnior, o custo de um paciente, sem o valor da alimentação, é de R$ 900 mensais. A família de Anderson está pedindo doações para tentar ajudar o espaço. “Fiz de coração, não vai ter custo para os parentes do Anderson, mas o que entrar de doação pode ajudar outras pessoas também”, ressalta Tibério.