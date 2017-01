Após pressão de taxistas, vereador recua sobre Uber

Após buzinaço realizado por taxistas em frente à Câmara de Americana, o vereador Marschelo Meche (ambos do PSDB) decidiu retirar o projeto de lei que liberava o aplicativo Uber na cidade. O tucano disse que pedirá uma audiência pública para debater o tema. O requerimento que pede a realização da audiência deverá ser votado pelos vereadores durante a primeira sessão do ano, na próxima quinta-feira.

O protesto, realizado na tarde desta quarta-feira, reuniu taxistas de diversas regiões de Americana e de cidades vizinhas, como Nova Odessa. A Associação de Taxistas de Americana estimou 70 participantes, mas a reportagem contou cerca de 40 motoristas na hora do protesto.

Após o protesto, eles se reuniram com Meche e outros vereadores na câmara para discutir a proposta de liberação do Uber. O projeto de lei prevê que os interessados em utilizar o aplicativo para agendar corridas tenham uma licença emitida pelo município. A lei determina que a liberação de licenças se restrinja a 25% do total de alvarás emitidos aos taxistas. Foto: Isabella Holouka / O Liberal

Meche chegou a propor que os taxistas tivessem prioridade para se inscrever para explorar o Uber. A categoria, contudo, não aceitou a proposta e voltou a questioná-lo, apontando que o aplicativo trará prejuízos por conta da concorrência desleal – as corridas do Uber chegam à metade do preço.

Após alguns minutos de tensão, com reclamações dos taxistas, o vereador Thiago Brochi (PSDB) propôs a Meche a retirada do projeto para que ele fosse discutido em audiência pública, que deve ser marcada para o dia 14 de março.

Ele acatou a sugestão, o que provocou palmas dos motoristas. “Geralmente temos audiência pública para discutir o projeto antes que ele vá a plenário. Minha sugestão é você retirar o projeto para que se pudesse fazer uma audiência, trazer uma nova proposta para discutir com os taxistas. Quem ouve mais, erra menos”, sugeriu Brochi.

Foto: Isabella Holouka / O Liberal

Meche garantiu que após a audiência pública, o projeto será reapresentado. Ele negou que optou por retirar o projeto por conta da pressão feita pelos taxistas. “Achei melhor convocar uma audiência pública para os interessados debaterem, para chamar a população em peso para mostrar que querem o Uber. Vou fazer um novo projeto para satisfazer os dois lados, a população e os taxistas”.

Demanda

O secretário-adjunto João Batista Biagioni, responsável pela Unidade de Transportes e Sistemas Viários de Americana, explicou que caso o Uber seja aprovado na cidade, possivelmente será preciso mudar a legislação que limita o número de taxistas – atualmente, é liberado um táxi a cada 1,8 mil habitantes, o que permite a atuação de até 115 táxis no município.

“Hoje, temos 102 taxistas e o prefeito determinou edital de chamamento para mais oito. Em 60 dias teremos 110 taxistas. Acredito que demanda [para o Uber] tem”, avaliou Biagioni.

“Nós temos alvará, o Ipem (Instituto de Pesos e Medidas) faz vistoria todo o ano. A população não conhece o motorista do Uber, os passageiros vão ter problemas. Ele [o vereador Meche] devia ter conversado com a gente antes. Esperar fazer esse alvoroço e depois voltou atrás?”, reclamou o taxista José Waldemar Rovina, que atua há 46 anos em Americana.