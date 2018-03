Após obras de alargamento, 5 postes estão no meio da Avenida Cillos

Cinco postes estão fora da calçada na Avenida Cillos, em Americana. Dois acidentes foram registrados perto de um deles e deixaram dois motociclistas feridos na segunda-feira. Os postes ficam depois do cruzamento com a Rua das Hortências, na região do Novo Mundo, onde a via foi alargada recentemente. Segundo comerciantes, os objetos dividem a via com os veículos há aproximadamente 20 dias e até agora nenhuma providência foi tomada.

A prefeitura está alargando parte da avenida para implantação de uma terceira faixa para veículos. Para isso, reduziu o canteiro central. Os postes antes ficavam no canteiro, mas depois que este novo pedaço de rua foi aberto e pavimentado, foram simplesmente estão esquecidos fora das calçadas. Eles estão sinalizados por cones, mas comerciantes reclamam que a indicação é ineficaz. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os dois acidentes aconteceram no trecho em frente a um supermercado, no Parque Novo Mundo, num intervalo de aproximadamente 40 minutos, entre as 18h20 e as 19 horas, de segunda-feira.

Segundo o proprietário do estabelecimento, Paulo Nakamuta, o primeiro motociclista se chocou contra uma placa de sinalização de obras, sendo que homens trabalhavam em um bueiro ao lado do poste. Segundo ele, a placa estava muito perto do bueiro. Cerca de 40 minutos depois, um outro bateu no cavalete de identificação do poste, também muito próximo, segundo ele.

“O motoqueiro não viu a placa, passou por cima da placa e quase se matou. Aí era umas 7 da noite, não arrumaram nada, o camarada passou e aí bateu na placa do poste”, contou Nakamuta.

“Para a minha esposa falei pra ela que desse lado da Avenida Cillos não é pra ela passar com minha filha. Não aconteceu mais acidente por Deus”, reclamou o comerciante.

Os dois motociclistas tiveram escoriações leves, segundo os bombeiros, e foram levados ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

A prefeitura reforçou a sinalização no local com mais cones após o acidente. Nos outros postes, a sinalização ainda é alvo de críticas. “Está perigoso”, afirmou Rosângela Guidolin, que trabalha em um carrinho de lanche em frente a um dos pontos.

São três postes de iluminação e dois de telefonia. O governo municipal diz que pediu a remoção antes da execução da obra, mas admitiu que o trâmite está lento porque o município quer que o serviço seja feito de graça. Segundo a prefeitura, os dois postes da Telefônica serão retirados sábado, sem custos.

A administração informou que a CPFL vai dizer na sexta quando poderá retirar os postes e se fará o trabalho sem custos. Procurada após as 18 horas desta quarta-feira, a empresa informou que apura o caso. A reportagem não conseguiu contato com a Telefônica.