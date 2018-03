Professores serão capacitados em primeiros socorros em Americana

Aproximadamente mil funcionários da Secretaria de Educação de Americana vão participar de uma formação em primeiros socorros ministrada pela enfermeira Coordenadora e Assistencial do setor de 192 municipal, Adriana Pacheco, em cumprimento à Lei Municipal 6.144/18, a chamada Lei Lucas Begalli Zamora.

Os 15 encontros começam dia 26 de março e vão até 4 de junho. A formação vai acontecer no anfiteatro do Ciep São Vito e no anfiteatro da Escola Estadual Heitor Penteado. Participam das reuniões diretores, pedagogos, professores, Núcleo Mãos que Acolhem, Escola Tempo de Viver, ADIs e Coordenadoras. Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“O curso tem como objetivo instruir os profissionais da rede de ensino a atuar em situações de emergência clinica ou traumática de maior prevalência no ambiente escolar e oportunizar ainda a orientação adequada quanto à prevenção e atuação na conduta de primeiros socorros”, afirmou Adriana.

Os servidores da educação terão três módulos de aula, com 3 horas cada. No módulo 1 serão abordados os temas ‘definição de primeiros socorros’, ‘avaliação inicial da situação: os 3 s’, ‘avaliação inicial da vitima’, ‘como acionar os serviços de aph’, ‘convulsão’, ‘posição lateral de segurança’, ‘desmaio’, ‘crise de asma’, ‘hemorragias/sangramento’ e ‘acidentes com animais peçonhentos’.

No módulo 2 Adriana vai tratar de ‘trauma na cabeça’, ‘trauma dental’, ‘fraturas e entorses’, ‘amputação traumática’, ‘empalamento e queimaduras’ e, no módulo 3, ‘crise de asma, falta de ar e asfixia’, ‘afogamento’, ‘prevenção e atendimento ao engasgo’, ‘parada respiratória: detecção e procedimentos’ e ‘parada cardiorrespiratória: detecção e procedimentos’.

Segundo Adriana após a formação os funcionários saberão, principalmente, quando e como acionar os serviços de emergência e a importância de o que reportar aos serviços. Para a enfermeira primeiros socorros são avaliações que devem ser ensinadas ao leigo para intervir, sem prejudicar a vítima, com o que ele tem de mínimo recurso no local.

Lei Lucas

A Secretaria de Educação planejou a formação em primeiros socorros visando atender a lei número 5.244, de 23 de setembro de 2011. Na última terça-feira (13), o prefeito Omar Najar (MDB) sancionou a Lei Municipal 6.144/18, conhecida como Lei Lucas Begalli Zamora, que dispõe sobre a obrigatoriedade da rede pública municipal e particular de ensino de Americana conceder treinamento em primeiros socorros aos professores e funcionários. O nome da lei homenageia o menino que, em 27 de setembro de 2017, morreu após engasgar-se com uma salsicha durante excursão escolar.