Após festas de fim de ano, ruas viram lixões a céu aberto

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Em Americana, as festas de fim de ano ainda não passaram. Ao menos para os responsáveis pela coleta e limpeza da cidade. Isso porque os tradicionais “lixões”, pontos de descartes irregulares de entulho, estão abarrotados com lixo orgânico e doméstico produzidos nas últimas semanas.

Um dos motivos, que tem gerado reclamação, seria uma suposta redução na frequência da coleta. É o que aponta o porteiro Rudmar Alexandre Pires, de 43 anos. Ele diz que no último mês, os caminhões de lixo reduziram as visitas no trecho da Avenida Florindo Cibim no Jardim da Paz de três para uma vez na semana.

O reflexo, segundo ele, foi o aumento dos descartes irregulares no trecho de terra da avenida. “Os lixeiros vêm bem menos aqui. Para não ficar com o lixo fedendo nesse calor, os próprios moradores descartam lá. Pago a taxa de lixo e acho isso um absurdo”, reclamou.

Moradores do mesmo local, o casal Salvador e Geni Ferreira, ambos aposentados, diz que tem utilizado um saco preto e tentado reduzir a produção de lixo. “Como somos só nós dois, não tem muito lixo. Mas nas festas de final de ano ficamos com bastante sacola aqui. Foi horrível. Não entendi porque a coleta não está mais passando direito”, reclamou Geni, de 71 anos.

Já na Rodovia Ivo Macris, na continuação da Avenida João Nicolau Abdalla, a entrada para o antigo aterro municipal está tomada por sacolinhas de supermercados desde a semana passada. Além de sofás, eletrodomésticos e outros entulhos “comuns” na área, agora nota-se a presença de caixas de leite, restos de comida, entre outros resíduos domésticos.

Na Avenida do Compositor, localizada no Jaguari, a situação é a mesma. No trecho sem asfalto o que já estava ruim, piorou com as comemorações da virada.

A empresa terceirizada pela prefeitura para realizar as coletas, a MB Engenharia, negou à reportagem, em nota, que a coleta tenha sido alterada no Jardim da Paz. No entanto, se comprometeu a fazer a limpeza nos três pontos citados.

Também por nota, a Prefeitura de Americana pediu a colaboração da população para não descartar lixo e entulho, o que pode gerar multa de mais de R$ 800.

A assessoria de imprensa do Executivo também lembrou que em 2015 criou uma equipe de coleta para materiais volumosos e que intensificou os mutirões pela cidade. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas nos telefones 153 e 3407-0513.