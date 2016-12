O ex-vereador e advogado de Americana, Alexandre Romano, disse, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, que quer o perdão judicial para se recuperar pessoalmente e profissionalmente. Chambinho, como é conhecido, é réu na Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro e colaborador da justiça.

O depoimento ocorreu no dia 13 de dezembro, na sede da Justiça Federal em Curitiba, no Paraná, e é relacionado à acusação do Ministério Público Federal feita na Operação Abismo, 31ª fase da Lava Jato, que denunciou um esquema de fraudes na construção do Cenpes (Centro de Pesquisa da Petrobras), no Rio de Janeiro.

Após ser interrogado por mais de uma hora por Moro e por advogados de réus, Alexandre Romano leu uma espécie de desabafo. “Faz um ano e meio que fui preso, que vim para Curitiba. No sexto dia de prisão, eu tomei a decisão de colaborar com a Justiça, e assim foi feito. De lá pra cá, eu cresci muito, e tenho a certeza que hoje estou num caminho certo. Colaborar com a Justiça foi a escolha mais certa que fiz na minha vida”, começou.

Chambinho foi preso em agosto de 2015, na 18ª fase da Lava Jato. Chamada de Pixuleco II, a apuração revelou fraudes no Ministério do Planejamento. Hoje solto, Romano é acusado de ser um dos operadores dos repasses de propina ao ex-chefe da pasta Paulo Bernardo. A investigação deu origem à Operação Custo Brasil, deflagrada em junho deste ano, e tramitando, atualmente, na Justiça Federal de São Paulo. Foto: Estadão Conteúdo

A escolha por se tornar um delator da Lava Jato ajudou o Ministério Público Federal a deflagrar, além da Custo Brasil, a própria Operação Abismo, que prendeu o ex-tesoureiro do PT Paulo Ferreira, amigo de Romano. Nos depoimentos aos procuradores, Chambinho revelou que repassava “créditos” de empresas que participaram da construção do Cenpes para Paulo Ferreira.

O ex-vereador confessou que usou seu escritório de advocacia, Oliveira Romano Sociedade de Advogados, e as empresas Link Consultoria Empresarial e Avant Investimentos e Participação para receber ilicitamente mais de R$ 1 milhão das construtoras. Muitos dos serviços pelos quais Romano foi pago sequer foram executados.

Nesta semana, informações da colaboração do advogado embasaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo Dilma Rousseff na Câmara. As acusações são de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

“Entendo que minha colaboração foi efetiva e esclarecedora, que sou um excelente colaborador aos olhos da lei. Por isso, com humildade, gostaria de pedir uma nova oportunidade de recomeçar. Entendo que para isso, preciso ser perdoado pela Justiça. E, por isso, meu objetivo é conseguir o perdão judicial”, declarou Chambinho ao juiz Sérgio Moro.

O perdão judicial considera que, mesmo comprovados os crimes, haja circunstâncias excepcionais para que a justiça não aplique uma pena ao réu. Procurado pelo LIBERAL, a defesa de Alexandre Romano não comentou o pedido.

O acordo de colaboração premiada firmado com procuradores da Lava Jato prevê que Alexandre Romano devolva R$ 6 milhões. Além da devolução do dinheiro aos cofres públicos, o ex-vereador também poderá ser condenado a, no máximo, 20 anos de prisão.