Após acidente, cantor Ricardo se diz ‘nascido de novo’

Na hora do acidente, chovia e a pista estava com restos de óleo, derramado na segunda-feira em um outro acidente. Eles seguiam pela pista da direita em uma velocidade baixa, já que tinham acabado de retornar à pista após passar em um posto de combustível.

O cantor americanense Ricardo Pedroso, da dupla sertaneja Ricardo e João Fernando, sofreu um grave acidente de carro na tarde de quarta-feira quando retornava de Curitiba com a família . O veículo capotou na pista e bateu contra um morro. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido. “Deus pôs a mão, mas o cinto de segurança salvou a nossa vida”, disse o cantor à reportagem do Grupo Liberal nesta quinta-feira.

“Agradeço por termos nascido novamente. Esse dia 10/01/18 será nossa nova data de nascimento”, escreveu o cantor em sua conta pessoal do Instagram. “Fiz a postagem para conscientizar o pessoal a usar cinto de segurança. Eu sempre saio da garagem e já coloco o cinto. Foi por estarmos com o cinto que não aconteceu nada com ninguém”, contou Ricardo. “Nunca sofri um acidente dessas proporções. Eu e o João Fernando viajamos o Brasil inteiro e nunca aconteceu nada”, comentou. Foto: Reprodução / Instagram

Ricardo teve apenas ferimentos leves no braço e na perna, ao precisar quebrar o vidro para sair do carro. A esposa está com a mão machucada, e eles relataram dores no corpo por conta do impacto. “Foi tudo muito rápido, a gente só chamava o nome do meu filho Enzo”, disse. O filho também teve ferimentos leves.

O acidente ocorreu na altura do km 331, no sentido São Paulo, na altura do município de Juquitiba, segundo a Autopista Régis Bittencourt, que administra a rodovia. A empresa anunciou que a característica da pista é uma curva acentuada em aclive.

“O acidente foi registrado às 14h45 e a pista estava molhada por conta de chuvas”, frisou. Houve um outro acidente no mesmo local na segunda-feira, também relacionado à precipitação.

“Foi constatado óleo na pista por causa do choque entre os veículos. A concessionária já havia aplicado o material de contenção para absorção do óleo”, finalizou. Passado o susto, Ricardo já planeja retomar os trabalhos. A dupla sertaneja realiza no próximo sábado um show em Conchal e outro em Itatiba.