Aplicativo vai agilizar verificação de suspeita por guardas e policiais

Cerca de 500 guardas municipais, policiais militares e policiais civis de Americana usarão, a partir de dezembro, um aplicativo de celular que deve integrar o trabalho das três corporações por meio de mapas de incidência criminal, e acelerar o trabalho dos agentes, permitindo, por exemplo, consultar a procedência de veículos com auxílio da câmera do aparelho e respondendo a comandos de voz. O lançamento oficial do projeto Integração de Forças em Americana, com detalhes da operação, deve ocorrer no dia 1° de dezembro.

O aplicativo já está em uso em Paulínia, onde a integração já existe desde 2015. No município, a medida surtiu efeitos na redução dos índices criminais e chegou a ser premiada. Agora, a intenção é repetir o feito em Americana.

A “costura” entre as corporações americanenses, o intercâmbio com os responsáveis em Paulínia e o desenvolvedor do aplicativo foi feita pelo vereador Rafael Macris (PSDB), que afirmou que o foco são os furtos e roubos de veículos.