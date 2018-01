App com trajeto e horário de ônibus está disponível para download

A VPT (Viação Princesa Tecelã) liberou nesta segunda-feira o download do aplicativo “Meu Ônibus Mais Americana”, que oferece gratuitamente informações do trajeto e previsão de chegada dos ônibus do transporte urbano em Americana. O LIBERAL testou o dispositivo em dois pontos na Avenida Cillos, na tarde de ontem.

A instalação de dispositivo de GPS em todos os ônibus da frota e o lançamento do aplicativo, que permite que os usuários saibam a localização dos coletivos e a distância que estão dos pontos de parada, são duas das melhorias adotadas pela empresa para tentar garantir a manutenção do contrato de concessão com a prefeitura. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O aplicativo chegou primeiro para os usuários do sistema Android e pode ser encontrado na Play Store. Basta procurar por Meu Ônibus Mais Americana. Dentro de 15 dias chegará também ao sistema IOS.

Com o aplicativo os passageiros poderão acompanhar em tempo real o trajeto dos ônibus, o horário de chegada, encontrar os pontos mais próximos e verificar as linhas que passam por ele. É possível ainda adicionar aos favoritos os pontos mais utilizados.