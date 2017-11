Apesar de protesto, Centro de Americana registra movimento no feriado

O Dia da Consciência Negra, cuja comemoração em Americana ocorreu no domingo após mudança na legislação, foi marcado por protestos no Centro e pela comemoração de lojistas que, no dia útil, viram os consumidores tomando conta do calçadão e fazendo compras.

A movimentação da comunidade negra começou no início da manhã. O manifesto era contra o que os participantes chamavam de “manobra” da Prefeitura de Americana, autora do projeto que alterou a comemoração.

LEIA TAMBÉM: Cine Biblioteca tem sessões sobre a Consciência Negra

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os contrários à mudança diziam que o governo municipal se uniu com parte dos vereadores na defesa dos interesses dos lojistas, e acabou com o feriado no dia 20 de novembro, quando se lembra a morte de Zumbi dos Palmares.