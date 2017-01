Ao desviar de ambulândia, mulher bate o carro na Avenida Brasil

Foto: Divulgação

Ao desviar de uma ambulância que estava estacionada na frente de um hospital particular de Americana, uma mulher perdeu o controle e bateu o carro na manhã desta quarta-feira (11), na Avenida Brasil.

A motorista trafegava com um Ford Ka e ao desviar da ambulância, atingiu uma cerca de proteção da via. Com a batida, o veículo ficou parado em cima da calçada e a cerca impediu que caísse dentro do córrego que fica na avenida.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atender a ocorrência, mas a mulher não ficou ferida.