Amigos iniciam expedição atrás de aventuras, conhecimento e peixes

Navegar é preciso. A frase, que virou título para o poema do escritor português Fernando Pessoa, é seguida à risca pelo comerciante Luis Henrique Pracidelle, de 42 anos, pelo empresário Luiz Fernando Rostirolla, de 26 anos, e o aposentado Jaimir Trindade Lelli, de 50 anos. Tanto que neste domingo os amigos americanenses embarcam para uma expedição que sairá do Rio Piracicaba – no bairro Tanquã – e terminará em até Foz do Iguaçu (PR), num percurso de 2,2 mil quilômetros que eles pretendem cruzar em uma semana. Apaixonados por aventura, eles partirão apenas com mantimentos básicos, celulares, um diário de bordo e a vontade de conhecer a fauna e a flora que circunda a rede hídrica da região até o município paranaense.

Pracidelle contou ao LIBERAL que o objetivo da expedição, que será feita em sua lancha, é conhecer as margens dos rios, a qualidade das águas e observar os animais que vivem nesse percurso. Para conseguir a integração com a natureza, eles vão dispensar hotéis e dormirão em barracas. Os banhos serão no rio, e para se alimentar, levam apenas arroz, temperos e água potável. O cardápio será completo com peixes provenientes da pesca, além de frutas e raízes que, por ventura, consigam colher. A experiência será registrada em fotos, vídeos e um diário de bordo.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Esta é a segunda vez que o trio se junta para uma expedição. Há cerca de dois anos, eles foram de Piracicaba até Ibitinga. “A gente sai de Piracicaba e começa a perceber isopor, plásticos, chinelo, garrafas, a poluição da região nossa. Quando passa a cidade de Bariri, começa a ver uma limpeza maior na água, o tom vai mudando. Quando chega em Ibitinga, passa o rio Jacaré-Pepira, um dos únicos do Estado que não recebe poluição, já muda totalmente a qualidade da água. Não somos estudados, mas vamos observando essas coisas”, contou Pracidelle. O trio precisou adiar a viagem por conta da crise hídrica, já que o nível dos rios caiu muito, e ficou impossível passar pelas eclusas – obras de engenharia hidráulica que permitem que as embarcações subam ou desçam rios em locais com desníveis.

“Quem conhece a região até fala que não acredita que nós vamos fazer isso, que somos loucos. Vamos acampar no Parque Nacional de Ilha Grande, um dos lugares onde tem mais onça por metro quadrado no Brasil. Enquanto um dorme, o outro fica vigiando”, explicou o comerciante.

Os amigos estão acompanhando os avisos do rádio náutico da Marinha e, por enquanto, não há previsão de nenhum obstáculo ao passeio. Contudo, um carro de apoio estará de prontidão para buscá-los por terra caso haja algum problema. Apesar da preocupação, os familiares apoiam a aventura. “Se a gente consegue ir é porque a família fica trabalhando”, reconheceu Pracidelle.

Em Foz do Iguaçu, os navegantes vão conhecer as cataratas, a usina de Itaipu, fazer fotos e retornar no dia seguinte, dessa vez por outro percurso. O trio pretende seguir pelo Rio Paranaíba, por Minas Gerais, depois passar pela Usina Hidrelétrica de Água Vermelha, e passar pelo Rio Paranazão, que nasce da confluência entre os rios Grande e Paranaíba, entre Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O percurso estimado da volta é de 2,6 mil quilômetros. Animados, os amigos já planejam a próxima aventura: chegar até a Bacia do Prata, na Argentina.